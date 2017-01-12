12 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:20 Губернатор штата Мичиган подписал указ о запрете бойкота Израиля
17:32 СМИ: украинцы вербуют неонацистов Бразилии для войны в Донбассе
16:35 Глава МИД Новой Зеландии написал статью в защиту антиизраильской резолюции Совбеза ООН
15:32 Убийца Илана Халими получил еще 10 лет тюрьмы: он шантажировал богатых евреев
14:36 Уроженец Кабо-Верде облил кислотой финалистку конкурса Мисс Италия-2007
13:49 Опросы прочат победу на президентских выборах Фийону, который обойдет Ле Пен
12:26 Автор рапорта о компромате Кремля на Трампа - бывший агент MI-6
11:51 Останки "ангела смерти" Йозефа Менгеле стали анатомическим пособием
10:52 Расследование подтвердило гибель 33 мирных жителей в результате удара ВВС США по Кундузу в минувшем ноябре
10:22 Предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в причастности к терактам в Париже в ноябре 2015 года
В мире

Губернатор штата Мичиган подписал указ о запрете бойкота Израиля

время публикации: 18:20 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати

Законодательный орган штата Мичиган официально запретил движение BDS, ратующее за бойкот Израиля. Данный законопроект уже подписал губернатор штата Рик Снайдер.

Об этом сообщает в четверг, 12 января, издание The jewish Press.

Мичиган таким образом стал шестнадцатым штатом Америки, где бойкот Израиля признан вне закона. В рамках этого уложения руководству штата запрещено вести дела c компаниями, причастным к данному движению, включая фирмы, расположенные за пределами Мичигана.

Билль также требует, чтобы все компании указывали в тексте контракта, что не имеют отношения к бойкоту Израиля и не практикуют особый подход к производимым в еврейском государстве товарам и услугам.

Ранее законы о запрете BDS были приняты в ряде штатов, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду, Джорджию, Иллинойс, Индиану, Айову, Нью-Джерси, Южную Каролину и Огайо.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2016 г.
Губернатор штата Огайо подписал закон о борьбе с бойкотом Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 19 декабря 2016 г.
Закрыт счет BDS в Центробанке Ирландии: сенаторы обвинили Израиль в апартеиде
// NEWSru.co.il // В мире // 4 декабря 2016 г.
Штат Нью-Йорк обнародовал "черный список" зарубежных компаний, поддерживающих BDS
// NEWSru.co.il // В мире // 4 декабря 2016 г.
Канадская провинция Онтарио проголосовала за запрет движения BDS
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 октября 2016 г.
Bank of Ireland закрыл счета антиизраильской организации
// NEWSru.co.il // В мире // 18 сентября 2016 г.
Активист BDS из Германии предлагает переместить Израиль в Баден-Вюртемберг
// NEWSru.co.il // В мире // 30 августа 2016 г.
Губернаторы американских штатов выступили против бойкота Израиля







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 12 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017