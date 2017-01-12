Губернатор штата Мичиган подписал указ о запрете бойкота Израиля

Законодательный орган штата Мичиган официально запретил движение BDS, ратующее за бойкот Израиля. Данный законопроект уже подписал губернатор штата Рик Снайдер.

Об этом сообщает в четверг, 12 января, издание The jewish Press.

Мичиган таким образом стал шестнадцатым штатом Америки, где бойкот Израиля признан вне закона. В рамках этого уложения руководству штата запрещено вести дела c компаниями, причастным к данному движению, включая фирмы, расположенные за пределами Мичигана.

Билль также требует, чтобы все компании указывали в тексте контракта, что не имеют отношения к бойкоту Израиля и не практикуют особый подход к производимым в еврейском государстве товарам и услугам.

Ранее законы о запрете BDS были приняты в ряде штатов, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду, Джорджию, Иллинойс, Индиану, Айову, Нью-Джерси, Южную Каролину и Огайо.