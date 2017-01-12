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На взлетно-посадочной полосе аэропорта в Детройте нашли тело мужчины

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати фото
На взлетно-посадочной полосе аэропорта в Детройте нашли тело мужчины

В среду, 11 января, на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Колмана Янга в Детройте (штат Мичиган, США) охранником было обнаружено тело 61-летнего местного жителя, сообщает сайт Detroit Free Press.

По словам полицейских, на теле не было найдено никаких следов насилия. Причина смерти устанавливается. Погибший идентифицирован. Как он попал на территорию аэропорта, неясно.

Территория аэропорта Колмана Янга окружена заградительными сооружениями. По-соседству находятся промзона и кладбище.

В течение последних 16 лет этот аэропорт принимает исключительно грузовые рейсы.

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