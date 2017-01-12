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В мире

Опросы прочат победу на президентских выборах Фийону, который обойдет Ле Пен

время публикации: 13:49 | последнее обновление: 13:49 блог версия для печати фото
Франсуа Фийон

Результаты опроса под названием POP 2017 свидетельствуют о том, что экс-премьер Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", во втором туре президентской гонки победит свою соперницу от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Об этом пишет в четверг, 12 января, новостное агентство Reuters.

Согласно данным социологов, во втором туре выборов президента Франции, который состоится в мае этого года, 63% избирателей проголосуют за Фийона, а 37% отдадут свои голоса Ле Пен, в случае, если оба политика дойдут до финального этапа.

Как показывают другие исследования, в первом туре кандидат от "Республиканцев" будет отставать от лидера "Национального фронта" на один или два процента, но затем наберет недостающие голоса от потерпевших поражение кандидатов, включая центристов и представителей правящей "Социалистической партии".

В то же время социологи не исключают, что Эммануэль Маркон, в прошлом весьма успешный министр экономики Франции в правительстве Олланда, который идет на выборы как независимый кандидат, может преподнести неожиданный сюрприз. В настоящее время Макрон занимает третье место, согласно опросам, набирая от 16% до 20% голосов избирателей.

Напомним, впрочем, что праймериз в Социалистической партии, намеченные на этот месяц, определят кандидата в президенты от левого лагеря. Макрон мог бы рассчитывать еще на 5% голосов, если центрист Франсуа Байру, бывший министр образования Франции, откажется от участия в президентской гонке.

В ходе этого исследования, проводившегося в период с 6-го по 8 января, были опрошены 946 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность опроса составляет 3,3%.

Данные еще одного опроса общественного мнения, опубликованные французским еженедельником Paris Match, прогнозируют победу Ле Пен в первом туре. Согласно этим результатам она наберет 26,5% голосов, а Фийон окажется на втором месте почти с 25% голосов.

Однако если кандидатам предстоит пойти на второй тур, Фийон может получить 64% голосов – против 36% Ле Пен.

Отмечается, что в настоящее время кандидат "Республиканцев" теряет популярность среди рабочих, в то время как лидера "Национального фронта" поддержали 50% опрошенных представителей рабочего класса.

Выборы президента во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

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