Зять президента Грузии получил огнестрельное ранение в центре Тбилиси

В центре Тбилиси вечером в среду, 11 января, получил огнестрельное ранение Миндия Гогочури, зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сообщает телекомпания "Рустави 2".
"В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия… Правоохранители перекрыли прилегающую территорию, на месте находятся бригады патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Миндия Гогочури доставлен в центр неотложной помощи республиканской больницы", – цитирует сообщение РИА Новости.
Дополнительные подробности инцидента пока не сообщаются.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.