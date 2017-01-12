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В мире

Убийца Илана Халими получил еще 10 лет тюрьмы: он шантажировал богатых евреев

время публикации: 15:32 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Убийца Илана Халими получил еще 10 лет тюрьмы: он шантажировал богатых евреев

Юсеф Фофана, который отбывает пожизненный срок во французской тюрьме по обвинению в зверском убийстве Илана Халими, получил еще десять лет за преступление, совершенное ранее – серию угроз и вымогательств, одной из жертв которой стал парижский адвокат Йосеф Коэн-Саббан, специалист в области уголовного права.

Об этом преступлении, совершенном в 2004 году, пишет в четверг, 12 января, еженедельник Le Parisien.

Преступник узнал адрес адвоката от его сына-школьника и совершил три попытки взлома квартиры Коэна-Саббана. Сообщница преступника звонила супруге адвоката и под вымышленным именем выяснила дополнительные подробности их жизни. Затем они прислали адвокату видеоролик, где вооруженный мужчина в маске требует передать ему огромные суммы в обмен на безопасность, утверждая, что якобы принадлежит к корсиканской криминальной группировка "Армата Корса".

Коэн-Саббан утверждает, что большинство жертв вымогателя были евреями, хотя и допускает, что преступник выбирал их по другим признакам.

Сегодня Шестнадцатый коррекционный трибунал Парижа приговорил Фофану к еще десяти годам тюрьмы.

Напомним, что 1 января 2006 года еврейский юноша Илан Халими был похищен преступной группировкой "Варвары" – его заманила в ловушку 16-летняя сообщница злоумышленников. Похитители требовали выкуп в размере полмиллиона евро, долгие переговоры ни к чему не привели.

13 февраля 2006 года Илан Халими был найден на юге Парижа. Подвергшийся жестоким пыткам молодой человек находился в состоянии агонии и скончался по дороге в больницу.

В 2009 году лидер банды "Варвары" Юсуф Фофана был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на помилование в течение 22 лет. Остальные 24 члена преступной группировки получили различные сроки лишения свободы – от полугода до 18 лет. Девушка, заманившая Халими в ловушку, получила 9 лет тюрьмы, два других бандита, названных на процессе "тюремщиками" Халими, получили 15 и 18 лет лишения свободы, еще двое были оправданы судом.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 мая 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2011 г.
Морган Спорте, сын еврея, автор книги об убийстве Илана Халими, удостоен престижной премии
// NEWSru.co.il // В мире // 3 мая 2011 г.
Один из парков Парижа назван в честь Илана Халими, еврея, убитого "варварами"
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июля 2009 г.
Убийца еврея Илана Халими крикнул "Браво!", узнав о своем приговоре
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2009 г.
Убийцу Илана Халими приговорили к пожизненному заключению







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