Кадыров: в ходе спецоперации в Чечне уничтожены четыре боевика

В ходе спецоперации в Чечне 11 января были уничтожены четыре боевика, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного местонахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнется активная фаза операции", – приводит слова Кадырова ТАСС.

"К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища", – добавил он.