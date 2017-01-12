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В мире

Останки "ангела смерти" Йозефа Менгеле стали анатомическим пособием

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Йозеф Менгеле

Скелет нацистского врача Йозефа Менгеле, проводившего страшные эксперименты над узниками лагеря смерти Освенцим, стал пособием для бразильских студентов-медиков, пишет британская газета The Guardian.

Инициатором этого стал бразильский патологоанатом Даниэль Ромеро Муньос, возглавляющий кафедру судебной медицины в университете Сан-Паулу. В 1985 году именно он идентифицировал останки Менгеле, что затем подтвердил анализ ДНК.

Тест поставил точку в начатых после Второй мировой войны поисках Менгеле, которые вели США, Израиль и ФРГ. На протяжении долгих лет врач, использовавший для своих опытов еврейских детей-близнецов, возглавлял список разыскиваемых нацистских преступников.

После того, как родственники "ангела смерти" отказались хоронить Менгеле в Германии, его останки около 30 лет оставались в Институте судебной экспертизы Сан-Паулу, пока Муньосу не пришла в голову использовать их как учебное пособие.

По словам специалиста, кости используются для установления личности при помощи медицинской истории. "Например, виден перелом таза. Но нам известно, что Менгеле сломал таз, катаясь в Освенциме на мотоцикле", – говорит он.

Ученые надеются, что работа с останками врача-садиста станет и важным уроком медицинской этики, напоминая, что недопустимо ставить научные и медицинские знания на службу политического режима.



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