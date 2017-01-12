Украина и Россия спорят о том, какой национальности был Илья Муромец

Сотрудники минобороны Украины внесли в статью об Илье Муромце на сайте "Википедия" правки, касающиеся места рождения богатыря. Согласно общепринятой версии, один из главных героев русских былин появился на свет в деревне Карачарово под Муромом.

Однако украинские чиновники уверены, что Илья Муромец – уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском, пишет в четверг, 12 января, информационное агентство РИА Новости. В этой статье говорится, что прототип былинного героя действительно существовал. Он жил во второй половине XII века и погиб в возрасте 40-55 лет, как полагают историки – при взятии Киева князем Рюриком в 1204 году.

Генеральный директор театра-музея Ильи Муромца Юлия Елепова назвала чушью правки, внесенные сотрудниками министерства обороны Украины в статью о богатыре на "Википедии", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По ее словам, все, что показывают и рассказывают в муромском музее, основано на информации из древнерусской литературы и "приближено к отечественной истории".

"Илья Муромец былинный персонаж, его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре, поэтому говорить об этой чуши, которую пишут украинские СМИ, ну, я не знаю даже" – приводит издание слова директора музея.