Глава МИД Новой Зеландии написал статью в защиту антиизраильской резолюции Совбеза ООН

Мюррей Маккалли, министр иностранных дел Новой Зеландии, опубликовал статью в ведущей газете страны Тhe New Zealand Herald, в которой выразил свое отношение к антиизраильской резолюции в Совбезе ООН и последовавшей за ней реакцией мирового сообщества.

Министр пишет, что этот документ резко контрастирует со шквалом критики, которой встретил его Израиль и его союзники. "В центре дебатов стоит вопрос – видим ли будущее в реализации проекта "два государства для двух народов", в рамках которой Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности. Именно эта концепция была принята за основу для решения палестинского вопроса много лет назад. Она закреплена в различных постановлениях и резолюциях Совбеза ООН, однако все попытки заключить соглашение между двумя сторонами провалились".

По мнению Маккалли, резолюция, о которой идет речь, "подтверждает приверженность мирового сообщества к решению данной проблемы путем переговоров", а также "осуждает препятствия", возникающие на пути этого процесса.

Препятствиями, по мнению новозеландского министра, являются подстрекательство, насилие и террор в отношении мирных граждан, которые, как он утверждает, используют обе стороны конфликта, а также "продолжающееся строительство в поселениях, в рамках которого израильтяне все глубже вторгаются на территорию, планируемую под палестинское государство".

Глава новозеландского МИД утверждает, что его страна не поддержали бы данную резолюцию, если бы "неверные и безответственные обвинения критиков этого документа были правдивы". Он уверен, что в этом случае и США не остались бы в стороне и воспользовались правом наложить вето. Маккалли заверяет читателей, что позиция Новой Зеландии по отношению к израильским поселениям остается неизменной.

Резолюция №2334, поставленная на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой и принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Вдобавок, резолюция призывает все страны мира делать различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.