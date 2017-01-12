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В мире

Предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в причастности к терактам в Париже в ноябре 2015 года

время публикации: 10:22 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
На месте теракта в Париже. 13 ноября 2015 года

Бельгийская прокуратура предъявила обвинения в в причастности к терактам в Париже в ноябре 2015 года еще двум подозреваемым, сообщает AFP.

Речь идет о мужчине и женщине, которые были задержаны в среду, 11 января, бельгийской полицией. Обоих обвиняют в обеспечении террористов "Исламского государства" фальшивыми документами.

После задержания и предъявления обвинений женщину освободили, однако мужчина остается под стражей. Ему также предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации.

Теракты в Париже, жертвами которых стали 130 человек, были совершены 13 ноября 2015 года.

Весной 2016 года Федеральная прокуратура Бельгии предъявила обвинительное заключение организатору парижских терактов Салаху Абд аль-Саламу.

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