Жительница ЮАР сымитировала похищение, чтобы убедиться в любви близких

36-летняя Шэннон Лоренс из южноафриканского города Кейп Флэтс, нищего пригорода Кейптауна, призналась, что имитировала собственное похищение, чтобы проверить, насколько ее любит семья.

Ранее "похитители" потребовали за нее выкуп в размере 10 млн рэндов ( около 730.000 долларов), пишет в четверг, 12 января, газета Тhe Daily Voice со ссылкой на полицию.

Капитан Лэнс Голиаф рассказал журналистам, что муж Шэннон сообщил об исчезновении супруги 7 января – спустя три дня после того, как она отправилась за покупками в Митчеллс-Плейн.

Затем их дочь получила сообщение в WhatsApp с неизвестного номера, автор которого требовал внести выкуп, если она хочет видеть живой свою мать.

Представитель полиции сообщил, что для поимки преступника была использована специальная технология, позволяющая установить местонахождение мобильного телефона, разработанная компанией Eagle Eye Solution Technologies.

На следующий день стражи порядка обнаружили женщину в торговом центре Liberty Promenade в Митчеллс Плейн.

Преступницу задержали и предъявили обвинения в похищении, вымогательстве и создании препятствий следствию.