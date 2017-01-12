Автор рапорта о компромате Кремля на Трампа - бывший агент MI-6

Источником американских спецслужб, подготовившим рапорт о том, что у Кремля есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа, был бывший агент британской разведки и автор расследования о коррупции в FIFA Кристофер Стил, сообщает Reuters.

Источники Reuters, бывшие сотрудники британской разведки, утверждают, что Стил много лет под дипломатическим прикрытием работал на MI-6 в России, Париже и лондонском МИДе.

Уволившись из разведки, Стил в 2009 году открыл фирму Orbis Business Intelligence, и Британская футбольная ассоциация наняла Стила для расследования деятельности FIFA. В то время Великобритания надеялась принимать у себя Чемпионат мира 2018 или 2022 годов.

Летом 2010 года сотрудники ФБР встретились со Стилом в Лондоне, чтобы обсудить подозрения о коррупции в FIFA.

После встречи со Стилом ФБР возбудило масштабное расследование, которое привело к предъявлению обвинений видным чиновникам, а глава FIFA Блаттер был вынужден подать в отставку.

Именно это расследование придало вес докладу Стила о том, что российские спецслужбы владеют компрометирующими материалами на Дональда Трампа.

Изначально Стила наняла базирующаяся в Вашингтоне фирма FusionGPS, которой некие республиканцы поручили провести расследование прошлого Трампа, чтобы не допустить выдвижения его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. ВВС сообщала, что этим неизвестным республиканцем был соперник Трампа Джеб Буш, однако эти данные не подтверждены. Сообщается, что Стил, сотрудничавший с ФБР со времен расследования в адрес FIFA, за месяц до президентских выборов прекратил контакты с ФБР, поскольку был недоволен тем, что ФБР не использует его материалы, собранные на Трампа. Источники Reuters в ФБР заявили, что руководство бюро не придавало материалам ход, чтобы не вмешиваться в ход президентских выборов. Однако, согласно источникам Reuters, расследование связей между Трампом и Кремлем, начатое ФБР, частично основывалось на информации Стила.

Сам Кристофер Стил отказался комментировать полученную Reuters информацию.





