Уроженец Кабо-Верде облил кислотой финалистку конкурса Мисс Италия-2007

В минувшую среду в курортном городке Римини, расположенном на побережье Адриатического моря, произошла трагедия: бывший возлюбленный облил кислотой 28-летнюю Джессику Нотаро – победительницу конкурса красоты итальянской области Эмилия-Романья и финалистку "Мисс Италия-2007".

Об этом пишет в четверг, 12 января, итальянское издание Il Mattino.

Злоумышленник, 29-летний Хорхе Эдсон Таварес, является уроженцем западно-африканской Республики Кабо-Верде, ранее носившей название Острова Зеленого Мыса, где 70% населения – мулаты (смешанного африкано-европейского происхождения), 28% - африканцы (манджак, баланте, банту и другие народности), 1 % - европейцы. После совершения преступления он скрылся от полиции на своем джипе и был задержан лишь в четверг утром.

Нотаро, тренер морских львов по профессии, находится в больнице Bufalini, город Чезена. Ее лицо обезображено, медики также не исключают, что бывшая королева красоты может потерять зрение.

Молодые люди познакомились в прошлом году в дельфинарии города Римини, где работала Джессика. Хорхе же спустя короткое время нашел другую работу – официантом в баре городка Риччоне.

В августе девушка сообщила, что намерена расстаться с возлюбленным, который не смирился с ее решением и стал преследовать Джессику. В результате она обратилась за помощью в полицию, дело дошло до суда, где прокурор потребовал ареста Тавареса. Однако судья решил ограничиться изданием ордера, запретив ему приближаться к девушке.

Злоумышленник отрицает свою вину, однако у следствия нет сомнений в том, что он несет ответственность за совершенное преступление.