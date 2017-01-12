Преподаватели университета в Кабуле, захваченные талибами, обратились к Трампу. ВИДЕО

11 января на канале исламистского движения "Талибан" в YouTube было опубликовано видеообращение двух пленников – 48-летнего австралийца Тимоти Джона Уикса и 60-летнего американца Кевина Кинга.

Запись была сделана 1 января 2017 года.

Доктор Тимоти Джон Уикс и профессор Кевин Кинг преподавали в Американском университете в Кабуле. Они были похищены талибами в августе 2016-го неподалеку от университетского кампуса. "Талибан" впервые опубликовал подтверждение того, что эти двое заложников до сих пор живы. Никакие условия их освобождения ранее не выдвигались.

Уикс и Кинг обращаются в избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в должность 20 января 2017 года. Они просят его начать переговоры с талибами, которые готовы обменять заложников на нескольких "солдат Талибана", ранее захваченных в плен. О ком конкретно идет речь, неизвестно.

Профессор Кинг в своем обращении сказал, что в случае отказа американских властей от переговоров, талибы угрожают убить заложников.

Власти США и Австралии пока не комментируют это видеообращение.

Ранее американская администрация соглашалась на подобные переговоры и "обмен пленными" с движением "Талибан", которое с 2003 года признано Советом безопасности ООН террористической организацией. Госдепартамент США не относит афганский "Талибан" к террористическим организациям, однако причисляя к ним пакистанскую группировку "Техрик-е Талибан Пакистан".

Самым известным за последнее время случаем заключения американцами сделки с талибами был обмен в 2014 году военнослужащего армии США Боуи Бергдала на пятерых бывших боевиков "Талибана", содержавшихся в тюрьме Гуантанамо. Решение администрации Барака Обамы пойти на эту сделку было неоднозначно воспринято в Соединенных Штатах: Бергдала подозревали в дезертирстве и сотрудничестве с "Талибаном".





