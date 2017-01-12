Тиллерсон назвал условие, при котором США признают присоединение Крыма к России

США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины. Об этом в среду, 11 января, заявил Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, передает РИА Новости.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената, посвященным рассмотрению кандидатуры Тиллерсона, один из сенаторов задал ему вопрос, считает ли Тиллерсон, что "США никогда не должны признать законность аннексии Крыма, как это было с балтийскими республиками"?

"Единственный способ, при котором это возможно – это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", – цитирует Тиллерсона агенство.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что на сегодняшний день считает присоединение Крыма к России незаконным.

Рекс Тиллерсон окончил Университет Техаса в Остине. Около четырех десятилетий он проработал в нефтяной компании Exxon Mobil, где начинал с должности простого инженера, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. Тиллерсон возглавлял ExxonMobil c 1 января 2006 года по 1 января 2017-го. В 2011 году он подписал соглашение с "Роснефтью" о бурении в Арктике. В 2014 году ExxonMobil была вынуждена приостановить свое участие в проекте из-за санкций в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы. Тиллерсон публично выражал сомнения в эффективности санкций.