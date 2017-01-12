12 января 2017 г.
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В мире

"Коммерсант": эксперты установили, что Ту-154 не сбивали и не взрывали

время публикации: 05:46 | последнее обновление: 05:50 блог версия для печати фото
Схема места катастрофы по данным МО РФ

Российская газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 министерства обороны РФ, разбившегося 25 декабря 2016 года около Сочи, пишет, что следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили.

В публикации отмечается, что на днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154. На основании проведенных экспертиз высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы.

Означает ли это, что исключена и возможность диверсии, выразившейся в преднамеренном нанесении ущерба перед вылетом самолету, который должен был лететь в Сирию, непонятно.

Жертвой этой авиакатастрофы 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). См. полный список имен погибших.

Ранее высказывалось несколько версий причин падения самолета. Основные из них: 1) техническая неисправность (в том числе, рассинхронизация при убирании закрылков), 2) ошибка экипажа, 3) теракт (бомба в самолете, атака с применением ПЗРК и т.п.), 4) некачественное топливо, 5) попадание в двигатель посторонних предметов. В пользу первых двух версий говорят сведения диспетчерской службы, согласно которым самолет взлетел, затем набор высоты прекратился, и начался разворот со снижением. В процессе разворота или после него самолет мог врезаться в воду. Это возможно при потере тяги (например, если возникли проблемы с двигателем) и полном или частичном отказе управления.

В социальных сетях и некоторых публикациях СМИ со ссылкой на свидетелей катастрофы говорилось о вспышке в небе, возможно, при взрыве самолета. Но источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии заявил, что эта вспышка не имеет отношения к катастрофе Ту-154, так как была снята примерно через полчаса после того, как разбился самолет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 29 декабря 2016 г.
Основная фаза поисково-спасательной операции в Черном море завершена
// NEWSru.co.il // В мире // 27 декабря 2016 г.
Крушение Ту-154: на обломках самолета и телах погибших нет следов взрывчатки
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Источник: на нескольких пассажирах разбившегося Ту-154 были спасжилеты. Минобороны РФ опровергает
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Падение Ту-154 в Черное море: версии причин катастрофы







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Четверг, 12 января 2017 г.
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