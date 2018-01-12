Bloomberg: президент США не отменит "ядерный договор" с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 12 января, продлит приостановку экономических санкций, наложенных на Иран, в соответствии с "ядерным договором" 2015 года, передает корреспондент Bloomberg, цитируемый агентством Reuters.

По сведениям Bloomberg, Белый дом объявит об этом решении Трампа утром в пятницу.

10 января сайт телеканала CNBC сообщал, что Трамп намерен продлить приостановку экономических санкций, наложенных на Иран. Тот же источник утверждал, что этот шаг будет сопровождаться ужесточением ограничений, налагаемых США на ряд иранских физических и юридических лиц, в отношении которых санкции были отменены в июле 2015 года. Данная информация подтверждается источниками агентства Bloomberg.

5 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Associated Press говорил, что Трамп намерен либо внести правки в содержание договора с Ираном, либо отменить его.

"Ядерный договор" был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.