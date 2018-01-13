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В мире

Трамп заявил, что предоставляет Ирану "последний шанс"

время публикации: 12 января 2018 г., 21:54 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Трамп заявил, что предоставляет Ирану "последний шанс"

В пятницу, 12 января, президент США Дональд Трамп заявил, что он решил продлить приостановку санкций, наложенных на Иран, в последний раз – еще на 120 дней, сообщает CNN.

При этом Трамп подчеркнул, что намерен оказывать давление на европейских партнеров с тем, чтобы добиться их согласия на навязывание "новых правил игры" Исламской республике. Отсрочку санкций президент США назвал "последним шансом для Ирана".

"Я призываю всех наших союзников сделать более решительные шаги для того, что противостоять действиям Ирана", – сказал Трамп, отметив, что речь идет, в том числе, и прекращении финансовой помощи всем структурам, так или иначе связанным с террористической деятельностью, а также о признании "Хизбаллы" террористической организацией.

По мнению обозревателей, 120 дней являются недостаточным сроком для подготовки и проведения международных переговоров, кроме того, Иран демонстрирует свою явную незаинтересованность в "последнем шансе". В частности, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири накануне написал в своем миниблоге в сети Instagram, что "США проиграют, если отменят "ядерный договор".

Также президент США заявил, что санкции будут введены против пяти высокопоставленных официальных лиц Ирана и девяти организаций, нарушающих права человека или поддерживающих иранскую ядерную программу.

Среди организаций, попавших в "черный список", управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции, Верховный совет Ирана, иранский Национальный центр по киберпространству, а также китайская компания Bochuang Ceramic и малайзийская Green Wave Telecommunication.

Позже постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила: "Мы ожидаем формирования в ООН нового международного сотрудничества для усиления действий против иранской ракетной активности, ужесточения оружейного эмбарго, которое Иран нарушает, слома финансирования Ираном терроризма и обличения нарушений прав человека в Иране. Все эти шаги могут быть предприняты вне ядерной сделки, но если мы не сможем получить международный консенсус по ним, станет еще очевиднее, что ядерная сделка препятствует миру" (цитируется по сообщению РИА Новости).

"Ядерный договор" был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 января 2018 г.
Bloomberg: президент США не отменит "ядерный договор" с Ираном
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2018 г.
Проект "Кассандра": минюст США искореняет ячейки "Хизбаллы" на территории страны
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2018 г.
Daily Beast: советник президента США по безопасности пытается спасти "ядерную сделку" с Ираном
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2018 г.
Трамп готов продолжить приостановку санкций, наложенных на Иран
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 января 2018 г.
В Иране арестованы тысячи участников беспорядков
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 января 2018 г.
Госсекретарь США: Трамп намерен вскоре изменить или отменить "ядерный договор" с Ираном







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