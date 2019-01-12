Взрыв в Париже, возле здания Оперы. Уточненные данные о погибших и пострадавших

В субботу, 12 января, в центре Парижа, в одном из четырехэтажных зданий на улице Тревиз, недалеко от знаменитой парижской Оперы, прогремел мощный взрыв. По данным МВФ Франции, в результате взрыва погибли четыре человека.

Причиной взрыва стала утечка бытового газа. При этом, взрыв прогремел, когда группа пожарных, прибывшая для устранения утечки, уже находилась в здании, сообщает Le Monde.

Первоначально сообщалось о 20 пострадавших. Однако спустя два часа после взрыва СМИ сообщили, что речь идет о 36 пострадавших, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом. Затем МВД Франции опубликовало официальный отчет о происшествии, в котором сообщалось о четырех погибших (двое из них - пожарные).

Зданию причинен сильный ущерб, выгорели два этажа. Не менее семи автомобилей, припаркованных возле сгоревшего здания, были практически полностью уничтожены огнем.

В ближайших зданиях взрывом выбиты стекла и сломаны рамы. Пожарная служба проводит срочную эвакуацию людей, живущих в этих домах. Большая часть улицы Тревиз перекрыта. Над районом кружит вертолет спасательной службы.





