Взрыв бытового газа в центре Парижа. Уточненные данные о погибших и пострадавших

Согласно уточненным данным, в результате взрыва в центре Парижа погибли три человека: двое пожарных и случайная прохожая (позже было сообщено, что она является гражданкой Испании).

9 пострадавших находятся в критическом состоянии; состояние еще 37 человек оценивается врачами как легкое.

Для ликвидации пожара и спасения людей к горящему зданию были направлены 100 полицейских и 200 пожарных, сообщает BFM TV.

В субботу, 12 января, в центре Парижа, в пекарне-булочной, расположенной в одном из четырехэтажных зданий на улице Тревиз, прогремел мощный взрыв.

Причиной взрыва стала утечка бытового газа. При этом, взрыв прогремел, когда группа пожарных, прибывшая для устранения утечки, уже находилась в здании.

Первоначально сообщалось о 20 пострадавших. Однако спустя два часа после взрыва СМИ сообщили, что речь идет о 36 пострадавших, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом. Затем МВД Франции опубликовало официальный отчет о происшествии, в котором сообщалось о четырех погибших. Немного позже эта информация была изменена.

Зданию причинен сильный ущерб, выгорели два этажа. Не менее семи автомобилей, припаркованных возле сгоревшего здания, были практически полностью уничтожены огнем.

На место происшествия прибыли несколько вертолетов и десятки машин скорой помощи, чтобы как можно скорее доставить раненых в больницы.