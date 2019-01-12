Взрыв бытового газа в центре Парижа; десятки пострадавших

В субботу, 12 января, в центре Парижа, в одном из четырехэтажных зданий на улице Тревиз, прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Europe1, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали не менее 20 человек, среди которых – один пожарный.

Зданию причинен сильный ущерб, выгорели два этажа. Не менее семи автомобилей, припаркованных возле сгоревшего здания, были практически полностью уничтожены огнем.

В ближайших зданиях взрывом выбиты стекла и сломаны рамы. Пожарная служба проводит срочную эвакуацию людей, живущих в этих домах. Большая часть улицы Тревиз перекрыта. Над районом кружит вертолет спасательной службы.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.