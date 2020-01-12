CNN: власти США намерены выслать из страны более дюжины саудовских военнослужащих

По результатам расследования инцидента со стрельбой на территории авиационной базы ВМС в Пенсаколе (Флорида), где 6 декабря 2019 года саудовским курсантом были убиты трое и ранены семь человек, власти США приняли решение о высылке из страны более дюжины саудовских военнослужащих, передает телеканал CNN.

В сообщении отмечается, что депортируемым не будут предъявлены обвинения в оказании помощи убийцы, но некоторые из них подозреваются в связях с экстремистскими организациями и сочувственном отношении к убийце.

CNN также сообщает, что министерство юстиции США намерено признать это вооруженное нападение террористическим актом.

6 декабря 2019 года подданный Саудовской Аравии Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани, младшим лейтенантом саудовских ВВС и стажер летной школы на авиационной базе ВМС в Пенсаколе застрелил трех человек и ранил еще семерых, сам он был убит в перестрелке.

Сведения о мотивах преступления противоречивы. Достоверно известно, что аш-Шамрани стрелял из пистолета Glock 45, который приобрел во Флориде. Американские СМИ сообщали, что аш-Шамрани ранее выражал недовольство политикой США, в том числе американской поддержкой Израиля. "То, что я ненавижу – это американская поддержка Израиля, вторгшегося в мусульманскую страну, вторжение американских войск в другие страны, тюрьму в Гуантанамо. Я вижу крылатые ракеты, кассетные бомбы и беспилотные летательные аппараты", – писал аш-Шамрани. Но 9 декабря газета The New York Times опубликовала сведения о более личном мотиве: аш-Шамрани был взбешен поведением инструктора по имени Джеймс Дэй, который публично обозвал его "сексуально озабоченным" (Porn Stash) и в апреле текущего года подал на него официальную жалобу в Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации (CAO USA).

Известно, что аш-Шамрани проходил обучение в США с августа 2017 года, по трехлетней программе подготовки иностранных военных пилотов. Эта программа включает базовую авиационную подготовку, начальную подготовку пилотов и обучение английскому языку.

10 декабря министерство обороны США распорядилось приостановить военную подготовку всех студентов и курсантов из Саудовской Аравии.

По сведениям агентства Reuters, в общей сложности в США на военном обучении находятся около 850 студентов из Саудовской Аравии.

Представитель министерства обороны США около месяца назад подчеркнул на брифинге, что запрет на участие в оперативной подготовке коснется всех "учеников воздушных и пехотных подразделений, а также вообще всех граждан Саудовской Аравии, проходящих (военное) обучение". При этом занятия по гражданским дисциплинам, включая уроки английского языка, продолжатся в обычном режиме.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани был младшим лейтенантом саудовских ВВС.