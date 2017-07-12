В Абхазии грабители убили туриста из Москвы

В результате нападения грабителей в Абхазии погиб турист из Москвы.

"Инцидент произошел сегодня приблизительно в 13:15 мск в районе села Ачандара Гудаутского района. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали деньги. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице", – сообщили ТАСС во вторник, 11 июля, в МВД республики.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, грабители отобрали у туристов кольца, браслеты, фотоаппараты. Один из туристов, оказавший сопротивление, получил удар ножом. Другой предложил нападавшим деньги, которые нужно было снять с банковской карты. Злоумышленники согласились и пошли с ним к ближайшему банкомату. Но затем он сумел сбежать и вызвать милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевшим место в устье реки Аапста Гудаутского района", – цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.

Как уточняет ведомство, нападению подверглись туристы из Москвы. Андрею Кабанову 1984 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Его сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья – супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Правоохранительные органы Абхазии ведут поиск преступников.