12 июля 2017 г.
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:49 В Абхазии грабители убили туриста из Москвы
02:47 Россия и Китай не поддержат новые санкции против КНДР
18:36 Сержант армии США обвиняется в оказании помощи террористам ИГ
18:21 МИД Дании разыскивает русскоязычного специалиста по противодействию дезинформации
17:46 В аэропорту Сан-Франциско едва не столкнулись пять пассажирских самолетов
17:34 Смерть на пикнике: подросток погиб от пули, выпущенной во время фейерверка
16:47 Еврейский квартал Бруклина изуродован свастиками: полиция ищет преступника
15:23 ДТП в Боливии: пострадала израильтянка, погибли двое французов
15:02 Антон Носик похоронен на еврейском кладбище в Москве
13:55 Журналистка, сообщившая об изгнании евреев с мероприятия ЛГБТ, лишилась работы
В мире

В Абхазии грабители убили туриста из Москвы

время публикации: 03:49 | последнее обновление: 04:09 блог версия для печати фото
В Абхазии грабители убили туриста из Москвы

В результате нападения грабителей в Абхазии погиб турист из Москвы.

"Инцидент произошел сегодня приблизительно в 13:15 мск в районе села Ачандара Гудаутского района. Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали деньги. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице", – сообщили ТАСС во вторник, 11 июля, в МВД республики.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, грабители отобрали у туристов кольца, браслеты, фотоаппараты. Один из туристов, оказавший сопротивление, получил удар ножом. Другой предложил нападавшим деньги, которые нужно было снять с банковской карты. Злоумышленники согласились и пошли с ним к ближайшему банкомату. Но затем он сумел сбежать и вызвать милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевшим место в устье реки Аапста Гудаутского района", – цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.

Как уточняет ведомство, нападению подверглись туристы из Москвы. Андрею Кабанову 1984 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Его сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья – супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Правоохранительные органы Абхазии ведут поиск преступников.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 августа 2016 г.
Американский турист застрелен в Эквадоре во время охоты на покемонов
// NEWSru.co.il // В мире // 19 мая 2017 г.
В Абхазии задержан убийца двух российских военнослужащих
// NEWSru.co.il // В мире // 9 августа 2016 г.
Американский турист застрелен в Эквадоре во время охоты на покемонов
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2014 г.
Власти Кении: российская туристка стала жертвой грабителей







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017