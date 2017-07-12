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В Аргентине поминают жертв теракта в AMIA: дипломаты из 20 стран подписали письмо протеста

время публикации: 20:40 | последнее обновление: 20:40 блог версия для печати фото
В Аргентине поминают жертв теракта в AMIA: дипломаты из 20 стран подписали письмо протеста

Накануне 23-й годовщины теракта в Еврейском центре Буэнос-Айреса (AMIA), в результате которого погибли 85 человек и сотни других получили ранения, аргентинские парламентарии и представители 20 других стран подписали письмо, осуждающее глобальный терроризм.

Об этом пишет в среду, 12 июля, агентство еврейских новостей JTA.

Накануне французское посольство в Буэнос-Айресе и союз еврейских общин Аргентины DAIA провели митинг с участие зарубежных дипломатов, в ходе которого не только осудили террор, но и выразили солидарность с еврейской общиной этой страны.

В числе тех, кто подписал это письмо – высокопоставленные дипломаты из Беларуси, Бельгии, Колумбии, Чехии, Чили, Франции, Германии, Греции, Италии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Парагвая, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

Президент DAIA Ариэль Коэн Сабан заявил в интервью журналистам издания, что серия кровавых терактов в Европе, как ему представляется, изменила отношение к террору на европейском континенте: "Сегодня мир понимает, как никогда ранее, что необходимо объединяться, чтобы победить террор".

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