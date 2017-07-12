Гражданка Великобритании имитировала смерть, чтобы выбраться из долгов

Королевский суд Бирмингема приговорил 48-летнюю уроженку Сомали Арафу Нассиб, которая имитировала собственную смерть с целью получить страховку и выбраться из долгов, к двум с половиной годам лишения свободы.

Об этом пишет в среду, 12 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Подсудимая оказалась в тяжелом финансовом положении после того, как купила дорогую мебель, чтобы обставить свой дом, расположенный в городе Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс.

Она потратила на эти покупки 80.000 фунтов, и выложила еще столько же, чтобы перевезти своих родственников, проживающих в лагере беженцев в Танзании, в Соединенное Королевство.

Чтобы расплатиться с долгами она подговорила своего 17-летнего сына по имени Адиль Касим сообщить страховой компании, что его мать якобы погибли в ДТП, происшедшем в Занзибаре, и получить страховку в размере 140.000 фунтов стерлингов. Фальшивое свидетельство о смерти подготовил для нее один из африканских друзей женщины.

Сама же Насиб в это время находилась в Оттаве, куда выехала тайком и не привлекая внимания. Однако страховая компания Scottish Widows заподозрила неладное и подала жалобу в полицию.

В ходе состоявшихся по данному делу судебных слушаний мать и сын признались в заговоре с целью мошенничества. Адиль Касим был приговорен к 12 месяцам общественных работ.