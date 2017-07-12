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В мире

От Антарктиды откололся айсберг площадью с треть Израиля

время публикации: 13:43 | последнее обновление: 13:43 блог версия для печати фото
От Антарктиды откололся айсберг площадью с треть Израиля

От ледника Ларсен С в Антарктиде откололся гигантский айсберг, площадь которого составляет около 6 тысяч квадратных километров, сообщает BBC.

Айсберг был обнаружен в среду, 12 июля, американским спутником, проходившем над ледником.

При этом исследователи были готовы к образованию гигантского айсберга, так как давно вели наблюдения за трещиной в леднике Ларсен С.

Об обнаружении в леднике Ларсен С огромной и глубокой трещины протяженностью около 112 километров Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало еще в декабре 2016 года. Тогда же отмечалось, что трещина относительно новая. Судя по снимкам, сделанным со спутника, она начала увеличиваться в размерах только в прошлом году.

Новый айсберг входит в десятку самых крупных айсбергов в мире, однако, как подчеркивают ученые, не идет ни в какое сравнение с самыми большими ледяными глыбами в новейшей истории.

Самым большим из зарегистрированных айсбергов считается айсберг, получивший название B-15. Эта ледяная глыба возникла в 2000 году, отколовшись от шельфового ледника Росса – крупнейшего шельфового ледника в Антарктиде. Площадь B-15 составляла около 11 тысяч квадратных километров.

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