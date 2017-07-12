12-летняя израильтянка погибла в результате ДТП в Хабаровском крае

Израильские СМИ сообщили, что в Хабаровском крае, в 30 км от границы с Китаем, погибла 12-летняя гражданка Израиля.

Девочка, семья которой проживает на севере Израиля, находилась в России на каникулах и путешествовала по Дальнему Востоку вместе с родителями и родственниками.

По информации сайта ReutersWalla News https://news.walla.co.il/item/3080456, родители девочки в результате ДТП получили травмы и находятся в больнице.

Министерство иностранных дел Израиля занимается вопросами, связанными с доставкой тела погибшей для захоронения в Израиле.

По информации сайта dvnovosti.ru, 12 июля в Хабаровске было зарегистрировано 39 ДТП.