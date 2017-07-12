80 отдыхающих создали на пляже Флориды живую цепочку, чтобы спасти тонущую семью

На курорте в Панама-Бич-Сити (штат Флорида, США) девять человек, в том числе семья с двумя маленькими детьми, были спасены от гибели во время сильного отлива другими отдыхающими, образовавшими живую цепь, чтобы помочь тонущим добраться до берега.

Об этом на своей странице в Facebook написала Джессика Мэй Симмонс, вместе с мужем снявшая с волнореза людей, которые из-за сильного течения не могли добраться до берега.

По словам Джессики, они с мужем и семьей отдыхали на пляже, когда начался сильный дождь. Когда через десять минут ливень закончился, отдыхающие увидели на волнорезе группу людей, отрезанную от берега. В этой группе была китайская пара и семья с двумя маленькими детьми и пожилой бабушкой.

Джессика и ее муж, оба опытные пловцы, подняли на пляже людей, которые взялись за руки и образовали в море живую цепь, по которой доплывшие до волнореза Джессика и ее муж Дерек, а также еще несколько пловцов, переправили на берег с волнореза всех девятерых человек.

По данным СМИ, восемь из девяти человек не пострадали, однако пожилая бабушка оказалась в больнице с сердечным приступом.

В итоге, по словам свидетелей, в спасении утопающих приняли участие около 80 человек.