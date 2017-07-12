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В мире

Россия и Китай не поддержат новые санкции против КНДР

время публикации: 02:47 | последнее обновление: 02:49 блог версия для печати фото
Россия и Китай не поддержат новые санкции против КНДР

Россия и Китай не поддержат санкции в отношении КНДР в связи с недавними испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, проведенными Пхеньяном. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Голосование по новому пакету санкций должно состоятся в Совете Безопасности ООН в ближайшие дни. Проект соответствующей резолюции подготовили США.

Планируемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом.

Россия и КНР намерены представить собственный план урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Позиция Москвы и Пекина повышает вероятность введения США вторичных санкций против китайских и, возможно, российских компаний, отмечает издание.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.

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