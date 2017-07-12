Александр Лукашенко появился на концерте с 21-летней фотомоделью

Президент Беларуси Александр Лукашенко был замечен на концерте в рамках республиканского праздника "Купалье" или "Александрия собирает друзей" в обществе молодой девушки.

Позже белорусское издание "Наша Нива" сообщило, что девушка, сопровождавшая президента, - витебская студентка Кристина Неверо, будущий финансист, фотомодель, королева красоты Витебска, победительница множества танцевальных конкурсов и активистка Белорусского республиканского союза молодежи.

В этом году Неверо принимала участие в Президентском балу для выпускников вузов.

Кристину Неверо видели в обществе президента Беларуси впервые, однако Лукашенко не впервые появляется на мероприятиях со спутницами. Известно, что президент с 1975 года женат на учительнице Галине Желнерович. Супруги не живут вместе, но не разведены официально. У Лукашенко трое детей. Младший, Коля, рожден вне брака, и личность его матери не афишируется.