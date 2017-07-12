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В мире

Александр Лукашенко появился на концерте с 21-летней фотомоделью

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
Александр Лукашенко появился на концерте с 21-летней фотомоделью
Александр Лукашенко появился на концерте с 21-летней фотомоделью

Президент Беларуси Александр Лукашенко был замечен на концерте в рамках республиканского праздника "Купалье" или "Александрия собирает друзей" в обществе молодой девушки.

Позже белорусское издание "Наша Нива" сообщило, что девушка, сопровождавшая президента, - витебская студентка Кристина Неверо, будущий финансист, фотомодель, королева красоты Витебска, победительница множества танцевальных конкурсов и активистка Белорусского республиканского союза молодежи.

В этом году Неверо принимала участие в Президентском балу для выпускников вузов.

Кристину Неверо видели в обществе президента Беларуси впервые, однако Лукашенко не впервые появляется на мероприятиях со спутницами. Известно, что президент с 1975 года женат на учительнице Галине Желнерович. Супруги не живут вместе, но не разведены официально. У Лукашенко трое детей. Младший, Коля, рожден вне брака, и личность его матери не афишируется.

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Среда, 12 июля 2017 г.
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