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В мире

Спектакль о "тулузском стрелке" Мухаммаде Мере возмутил евреев Франции

время публикации: 16:28 | последнее обновление: 16:28 блог версия для печати

Лидеры еврейской общины Франции и родственники четырех евреев, погибших в ходе теракта в Тулузе, активно протестуют против спектакля о "тулузском стрелке"Мухаммаде Мере" под названием "Я люблю смерть так же, как вы любите жизнь", премьера которого состоялась на прошлой неделе на театральном фестивале в Авиньоне.

В этой пьесе, которую написал алжирский драматург Мухаммад Касими, рассказывается о последних трех часах из жизни исламского террориста.

Напомним, что в марте 2012 года Мухаммад Мера осуществил серию терактов: 11 марта в Тулузе был убит военнослужащий Имад Ибн Зиатен, 15 марта в Монтобане были убиты два солдата инженерно-десантного полка и еще один тяжело ранен. Все убитые солдаты были северо-африканского происхождения.

19 марта в еврейской школе "Оцар а-Тора" были убиты раввин Йонатан Сандлер (30), его сыновья Габриэль (4) и Арье (6), и Мирьям Монсонего (8). 22 марта, после 32-часовой осады, французские спецназовцы попытались взять штурмом квартиру Меры. В ходе завязавшейся перестрелки трое полицейских были ранены, а террорист – уничтожен, несмотря на заявленное намерение взять его живым.

Спустя несколько недель полиция арестовала Абделькадера Меру и Фаттаха Малки, которые помогали террористу разработать и осуществить эти преступления. Оба подозреваемых решительно отвергали все обвинения.

Спектакль, в котором участвуют два актера, разделенные тонкой перегородкой, показывает процесс переговоров между террористом и сотрудниками спецслужб, осаждавших помещение, где тот находился.

В одной из сцен актер, изображающий Меру, рассказывает другому актеру, что он заказал пиццу с четырьмя видами сыра – непосредственно после серии убийств.

В заявлении, опубликованном в среду, 12 июля, президент Совета еврейских организаций Франции (CRIF) Ариэль Голдман назвал эту премьеру "позором и бесчестьем". Его позицию поддержали другие члены этой организации, по мнению которых данная пьеса является "оправданием преступления под прикрытием якобы художественного осмысления".

Автор пьесы защищает свое детище, утверждая, что его задачей являлось "расследование в отношении чудовища, созданного обществом", а вовсе не его оправдание и реалибитация.

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