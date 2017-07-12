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В мире

Сергей Полонский приговорен к 5 годам тюрьмы и освобожден в зале суда

время публикации: 15:08 | последнее обновление: 15:08 блог версия для печати

Пресненский суд Москвы объявил приговор по делу бизнесмена Сергея Полонского, ранее признанного виновным за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Подсудимый был приговорен к пяти годам лишения свободы и освобожден из-под стражи в зале суда в связи с истечением сроков давности.

Об этом пишет в среду, 12 июля, информационное агентство РИА Новости .

"Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности и освободит в зале суда", – так звучит вердикт судьи Евгения Найденова.

В статье отмечается, что прокурор требовал восьми лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей. От тюрьмы Полонского спасла переквалификация обвинения на более мягкую статью – мошенничество в сфере предпринимательства.

Предполагаемых подельников Полонского суд также признал виновными и освободил от наказания по аналогичной причине. Бизнесмен встретил решение суда аплодисментами.

"Нигде в мире за ненасильственные преступления не сажают до обвинительного приговора, над этим у нас еще надо работать. Это важное решение для всех предпринимателей, очень показательное сегодня решение, от него зависит будущее страны. Но я не буду говорить, что я думаю – если я буду говорить, что я думаю, вам станет грустно" – приводит издание слова Полонского, сказанные после вынесения приговора.

Бизнесмен пока не решил, останется ли в России или уедет за границу, заявив, что во многом это будет зависеть от прессы. Защита не исключает, что будет обжаловать приговор. По словам адвоката Славика Бросяна, самым правильным решением было бы оправдание Полонского: "Но, с учетом нынешних реалий, это можно считать маленькой победой".

Сергея Полонского обвиняли в мошенничестве на общую сумму в 2,6 миллиарда рублей при строительстве столичных жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где бизнесмен скрывался от правосудия, выдали его России.

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