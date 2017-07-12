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Накануне визита израильского премьера Венгрия прекращает кампанию против Сороса

время публикации: 20:05 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати фото
Джордж Сорос

Правительство Венгрии отрицает, что прекратило кампанию в прессе против миллиардера Джорджа Сороса, ратующего за прием беженцев, под давлением МИД Израиля и лидеров местной еврейской общины, о чем, в частности, пишет сайт израильской газеты "Гаарец".

По сведениям издания, власти страны объявили о том, что снимут все плакаты, очерняющие еврейского филантропа к 15 июля – за три дня до того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште.

В этом сообщении ничего не говорится о протесте еврейской общины Венгрии, опасающейся, что кампания в отношении Сороса негативно повлияет на местных евреев и усилит антисемитские настроения, а также о требованиях израильского МИД.

Правительство страны уведомляло, что эти акции достигли цели, и в них более нет необходимости, а также сообщало, что 15 июля в действие вступит новый закон о политических плакатах.

Согласно сообщению телеканала ATV, который ссылается на высокопоставленный источник в Венгерском гражданском союзе ( Fidesz). Одной из двух крупнейших политических партий страны, одной из причин прекращения кампании является визит Нетаниягу, который не хотят омрачать травлей его соплеменника, а второй – соревнования по водному поло, которые стартуют 14 июля.

Напомним, что постеры, о которых идет речь, высмеивают Сороса, который ратует за открытые двери для мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки по всей Европе – вопреки жесткой линии правительства Виктора Орбана.

Однако пресс-секретарь правительства страны заявил в этот же день, что кампания, начавшаяся в мае этого года, заканчивается согласно намеченному плану, и ее завершение не связано с визитом Нетаниягу или какими-то иными причинами.

Представитель правительства Венгрии заявил, что кампания была успешной и доказала, что венгры не позволят навязывать им решения, которые повлияют на их судьбу.

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