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В мире

На Трампа подали в суд за блокировку критиков в Twitter

время публикации: 11:10 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Группа адвокатов, специализирующихся на Первой поправке к американской Конституции, от имени семи человек подала в суд на президента США Дональда Трампа, поскольку Трамп или его помощники заблокировали этих пользователей в Twitter за критику в адрес президента, сообщает NBC.

Истцы утверждают, что блокировка критиков Трампа в Twitter является нарушением Первой поправки, защищающей свободу слова.

Иск требует от федерального суда в Нью-Йорке признать аккаунт Трампа в Twitter публичным форумом и запретить блокировку комментаторов на основании их политических высказываний.

Недавно подобное решение принял судья федерального суда Вашингтона, признав аккаунт в Facebook представителя местных властей "публичным форумом", защищенным Первой поправкой. Однако этот вопрос пока не рассматривался судами высшей инстанции.

Соответчиками в иске против Трампа фигурируют пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и директор отдела социальных сетей Белого дома Дан Скавино.



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