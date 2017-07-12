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На Украине опубликован законопроект реинтеграции Донбасса

время публикации: 21:26 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати

Власти Украины опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Текст этого документа приводит в среду, 12 июля, сайт телеканала "Громадське ТВ".

Законопроект предлагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины Петра Порошенко, который уполномочен принимать решение об использовании вооруженных сил страны и "других военных формирований" в ДНР и ЛНР для сдерживания и отпора вооруженной агрессии.

Неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе называются "временно оккупированными Россией". Как отмечает "Громадське ТВ", это первая попытка украинских властей закрепить такую формулировку на законодательном уровне.

Целями реинтеграции Донбасса объявлены освобождение территорий и восстановление конституционного строя, а также защита прав и свобод людей, пострадавших от российской агрессии.

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Среда, 12 июля 2017 г.
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