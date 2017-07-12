Главу штаба Навального подозревают в создании компьютерного вируса

Полиция Красноярска подозревает, что Леонид Волков, возглавляющий предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, причастен к созданию некоего компьютерного вируса, а также виновен в нарушении авторских прав.

Постановление об обыске, с которым полиция пришла в красноярский штаб Навального, Волков выложил в своем Twitter.

В штаб в Красноярске пришли изымать всю технику (!) по делу в отношении меня (!) по ст.146 и 273 УК РФ pic.twitter.com/ubZrd3tog2 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 12, 2017

В постановлении указано, что в отношении Волкова проводится проверка в по статьям 146 и 273 уголовного кодекса.

При этом в документе не уточняется, о какой компьютерной программе идет речь и чьи права и каким образом нарушил оппозиционер.

По мнению самого Волкова, проведение проверки является предлогом для того, чтобы изъять из офиса Навального компьютеры и остальную технику.





