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В мире

Главу штаба Навального подозревают в создании компьютерного вируса

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:59 блог версия для печати фото
Главу штаба Навального подозревают в создании компьютерного вируса

Полиция Красноярска подозревает, что Леонид Волков, возглавляющий предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, причастен к созданию некоего компьютерного вируса, а также виновен в нарушении авторских прав.

Постановление об обыске, с которым полиция пришла в красноярский штаб Навального, Волков выложил в своем Twitter.

В постановлении указано, что в отношении Волкова проводится проверка в по статьям 146 и 273 уголовного кодекса.

При этом в документе не уточняется, о какой компьютерной программе идет речь и чьи права и каким образом нарушил оппозиционер.

По мнению самого Волкова, проведение проверки является предлогом для того, чтобы изъять из офиса Навального компьютеры и остальную технику.



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