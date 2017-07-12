"Образцовый отец" из американского реалити-шоу оказался насильником и педофилом

Суд штата Тенесси вынес в минувший вторник приговор 47-летнему Тоби Уиллису, герою телевизионного реалити-шоу The Willis Family, в котором зрителям показали жизнь супругов и их двенадцати детей. Однако в сентябре прошлого года, спустя короткое время после выхода в эфир этой передачи, глава семьи был арестован по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, а также в педофилии.

Об этом пишет в среду, 12 июля, издание Cinema Blend, освещающее новости в мире шоу-бизнеса.

В результате Уиллис был признан виновным в двух изнасилованиях и четырех случаях педофилии и приговорен в общей сложности к 130 годам лишения свободы.

Тоби Уиллис и его супруга Бренда стали звездами в 2014 году – после выхода в эфир девятого сезона телешоу "Америка ищет таланты", идущего на канале NBC. Дети пары в возрасте от трех до 22 лет выступили на сцене с вокально-танцевальным номером. Уиллисам удалось добраться до четвертьфинала, и хотя они не получили главный приз, талантливую семью пригласили на съемки реалити-шоу The Willis Family канала TLC, которое было закрыто после ареста главы семейства.

Отметим, что это не первый случай, когда звезды программ TLC сталкиваются с обвинениями в сексуальных преступлениях. Ранее в центре скандала оказалась семья Даггар, снявшаяся в документальном сериале "19 детей и это не предел" (19 Kids and Counting), напоминает сайт NEWSru.com.