Краевед сообщил об обнаружении в Петербурге захоронения расстрелянных евреев

В Александровском парке Пушкина, на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, обнаружены скелетированные человеческие останки со следами насильственной смерти. По предварительной версии, кости принадлежат евреям, расстрелянным во время Второй мировой войны, сообщает NEWSru.com.

Пока найдены останки лишь двух человек, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на краеведа Виталия Новицкого. На одном из черепов пробит висок, как будто ударом приклада, а на затылке сохранился след от пули. Именно из-за этого и возникло предположение, что останки принадлежат расстрелянным во время войны евреям.

О том, что на территории парка может находиться тайное массовое захоронение, свидетельствуют и рассказы местных жителей, говорит Новицкий.

По его словам, администрация парка не хочет проводить раскопки, а также заинтересована в скорейшем возобновлении работ по ремонту водоотводных каналов. В то же время директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова сказала, что найденные останки переданы специалистам. Только после их заключения будет рассмотрен вопрос о возобновлении земляных работ.

В настоящий момент из-за проведения чемпионата мира по футболу действует запрет на любые поисковые работы. Их можно будет начать только 16 июля.

Страшная находка в Александровском парке может оказаться свидетельством так называемого ленинградского холокоста. По подсчетам историков, в период немецкой оккупации на территории Ленинградской области были убиты десятки тысяч евреев. Многие из них приняли смерть в Пушкине.

Во время боев за город население пряталось в подвалах. Захватив Пушкин, немцы сразу же стали осматривать подвальные помещения зданий в поисках евреев. Уже 20 сентября 1941 года на площади перед Екатерининским дворцом расстреляли 38 человек, в том числе 15 детей.

"Расстреливали в Баболовском парке, Александровском, в Екатерининском перед Большим Капризом, в Лицейском садике. После казни со второго этажа Лицея вещи убитых евреев разбрасывали местным жителям", – сообщал портал "Еврейские новости Петербурга" со ссылкой на историка Константина Плоткина.

В начале октября был расклеен приказ о регистрации: евреям приказано явиться в комендатуру 4 октября, остальным 8-10 октября. Со двора комендатуры несколько сот евреев отвели в парк, в подвалы Екатерининского дворца, а потом они отдельными группами были расстреляны на окраине парка, на Розовом поле. Оставшихся евреев отлавливали небольшими группами. Расстрелы продолжались до самого освобождения Пушкина.

В расправах над евреями участвовали и местные жители. Так, директор одной из школ в Пушкине по фамилии Тихомиров "со всеми своими учениками приветствовал входящих в город немцев". А потом он "лично участвовал в убийствах евреев". Другие доносили на евреев оккупантам, чтобы выжить. "У немцев была такса: полкотелка каши за еврея, котелок за комиссара", – говорил Константин Плоткин.

Но были и люди, которые спасали евреев. Так, в начале октября 1941 года был расстрелян судья Дулинский. Перед этим его водили по городу со связанными за спиной руками, а перед ним несли объявление: "Судья Дулинский расстрелян за то, что покровительствовал жидам".

Еврейку по фамилии Клугман, на которую донесли соседи, спас переводчик. На допросе женщина по глупости сказала: "Я не еврейка, у меня муж еврей". Этим она фактически подписала смертный приговор своим детям и супругу. Однако переводчик исправил ситуацию, переведя фразу иначе: "Я не еврейка, меня соседи оговорили".

Этот же переводчик посоветовал женщине и ее семье не возвращаться домой и ждать нового доноса, а уезжать с потоком остарбайтеров. В итоге они попали в Германию и выжили.