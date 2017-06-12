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В мире

В России проходят акции против коррупции. Последние новости

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:53 блог версия для печати фото
В России проходят акции против коррупции. Последние новости
Задержание участника антикоррупционного митинга в Москве, 12 июня 2017 года
В России проходят акции против коррупции. Последние новости

В понедельник, 12 июня, в десятках городов России проходят акции против коррупции, объявленные Алексеем Навальным. Множество задержанных, в том числе сам Навальный.

Сообщается, что число задержанных в Санкт-Петербурге превысило 150 человек. В центре Москвы, по информации "ОВД-Инфо", почти 100 задержанных.

В числе задержанных в Москве директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Задержан бывший заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин.

На Навального составят протоколы об административном правонарушении.

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле начались задержания. Число задержанных в Петербурге составляет уже не менее 50 человек.

Корреспондент телеканала "Дождь" передает, что в Москве ОМОН задерживает людей рядом со станцией метро "Тверская".

В других городах России число задержанных составляет 47 человек.

Участники митинга против реновации на проспекте Сахарова, где начались первые задержания, движутся в сторону Тверской, где будет проходить несанкционированное антикоррупционное шествие.

Самого Алексея Навального незадолго до начала протестной акции в Москве задержали в подъезде его дома. Напомним, 26 марта, в день предыдущей антикоррупционной акции в Москве, Навальный также был задержан еще до начала шествия по Тверской.

Одновременно с задержанием Навального был блокирован его сайт, а в офисе ФБК в Москве - отключено электричество.

Ранее власти Москвы подчеркнули, что полиция не будет задерживать граждан, которые "спокойно гуляют". Граждан же, которые проявляют "особые" чувства, полиция может "заметить". Это заявил в эфире "Эха Москвы" глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

В Санкт-Петербурге, где на Марсовом поле должна состояться антикоррупционная акция, полиция наносит визиты к активистам оппозиции. Тем временем к центру города стягивают полицию. На Марсовом поле уже стоят десятки автозаков.

В других российских городах, где уже проходят антикоррупционные акции, продолжаются задержания активистов.

Накануне Навальный выпустил экстренное сообщение о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Акция на Сахарова была согласована с властями, однако, по словам Навального, организаторы не смогли найти на одного подрядчика, который бы установил там сцену для проведения митинга. По словам подрядчиков, на них было оказано давление из мэрии Москвы. Перенос акции на Тверскую московские власти назвали "провокацией".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
Антикоррупционные акции в России: первые задержания в Москве
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
Алексей Навальный задержан полицией
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
Акции против коррупции в России: сайт Алексея Навального недоступен
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
В дома петербургских активистов пришла полиция, на Марсовом поле десятки автозаков
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
Московские власти предупреждают, что будут задерживать участников акции на Тверской за плакаты
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
В России начались митинги против коррупции, Навальный перенес шествие на Тверскую







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