В России проходят акции против коррупции. Последние новости

В понедельник, 12 июня, в десятках городов России проходят акции против коррупции, объявленные Алексеем Навальным. Множество задержанных, в том числе сам Навальный.

Сообщается, что число задержанных в Санкт-Петербурге превысило 150 человек. В центре Москвы, по информации "ОВД-Инфо", почти 100 задержанных.

В числе задержанных в Москве директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Меня задержала полиция на площадке проведения митинга. — Рубанов Роман (@rrubanov) June 12, 2017

На Пушкинской винтят всех подряд. Фото: Открытая Россияhttps://t.co/kIfwWka7zR pic.twitter.com/FNnDTOiU6D — Открытая Россия (@openrussia_org) June 12, 2017

Школьники на Тверской захватили мусоровоз.. pic.twitter.com/oz61aEq6px — Константин Рыков (@rykov) June 12, 2017

На Маяковке тоже задержания. И много полиции. Проход по Тверской улице перекрыт pic.twitter.com/qL9QWSPnRh — Алексей Абанин (@aban_in) June 12, 2017

Задержан бывший заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин.

Вот и лайфхак: плакаты на Тверскую проносить нельзя, но девчонки-подростки прямо на месте их пишут — статьи конституции pic.twitter.com/4awBC7Am9u — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 12, 2017

На Навального составят протоколы об административном правонарушении.

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле начались задержания. Число задержанных в Петербурге составляет уже не менее 50 человек.

Много людей в Петербурге их задерживают pic.twitter.com/FdZKS6RW5l — Арсений Веснин (@ars_ves) June 12, 2017

Людей снимают с памятника pic.twitter.com/8X1BX4kITR — Арсений Веснин (@ars_ves) June 12, 2017

Корреспондент телеканала "Дождь" передает, что в Москве ОМОН задерживает людей рядом со станцией метро "Тверская".

Повязали какого-то бомжа, лежавшего на земле и кричавшего “Путин - президент подлецов” pic.twitter.com/8snq0EDdPI — Plushev (@plushev) June 12, 2017

В других городах России число задержанных составляет 47 человек.

Участники митинга против реновации на проспекте Сахарова, где начались первые задержания, движутся в сторону Тверской, где будет проходить несанкционированное антикоррупционное шествие.

Самого Алексея Навального незадолго до начала протестной акции в Москве задержали в подъезде его дома. Напомним, 26 марта, в день предыдущей антикоррупционной акции в Москве, Навальный также был задержан еще до начала шествия по Тверской.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Одновременно с задержанием Навального был блокирован его сайт, а в офисе ФБК в Москве - отключено электричество.

Ранее власти Москвы подчеркнули, что полиция не будет задерживать граждан, которые "спокойно гуляют". Граждан же, которые проявляют "особые" чувства, полиция может "заметить". Это заявил в эфире "Эха Москвы" глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

В Санкт-Петербурге, где на Марсовом поле должна состояться антикоррупционная акция, полиция наносит визиты к активистам оппозиции. Тем временем к центру города стягивают полицию. На Марсовом поле уже стоят десятки автозаков.

В других российских городах, где уже проходят антикоррупционные акции, продолжаются задержания активистов.

Накануне Навальный выпустил экстренное сообщение о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Акция на Сахарова была согласована с властями, однако, по словам Навального, организаторы не смогли найти на одного подрядчика, который бы установил там сцену для проведения митинга. По словам подрядчиков, на них было оказано давление из мэрии Москвы. Перенос акции на Тверскую московские власти назвали "провокацией".





