12 июня 2017 г.
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В мире

Акции протеста в День России: массовые задержания в Москве и Санкт-Петербурге

время публикации: 17:57 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
Акции протеста в День России: массовые задержания в Москве и Санкт-Петербурге
Акции протеста в День России: массовые задержания в Москве и Санкт-Петербурге
Акции протеста в День России: массовые задержания в Москве и Санкт-Петербурге

12 июня, когда в РФ отмечается День России, в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других крупных городов страны прошли акции протеста, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) и его главой – одним из лидеров российской оппозиции Алексеем Навальным.

В общей сложности в массовых мероприятиях и народных гуляниях, посвященных празднованию Дня России, приняло участие более 2,5 млн человек, цитирует сообщение МВД новостное агентство"Интерфакс".

Накануне Навальный выпустил экстренное сообщение о переносе акции против коррупции в Москве с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Акция на Сахарова была согласована с властями, однако, по словам Навального, организаторы не смогли найти ни одного подрядчика, который бы установил там сцену для проведения митинга. По словам подрядчиков, на них было оказано давление из мэрии Москвы. Перенос акции на Тверскую московские власти назвали "провокацией".

На несогласованной акции против коррупции в Москве задержали не менее 750 человек, в Санкт-Петербурге, где митингующие скандировали "Долой царя!" – около 900, сообщает новостной портал РБК со ссылкой на издание "ОВД-Инфо". Официальной информации по задержанным пока нет.

В числе задержанных – сам Алексей Навальный, которого взяли в подъезде его дома, расположенного в столичном районе Марьино. Ему грозит до 30 суток административного ареста.

Арестованы также экс-заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин, председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев и его координатор Мария Баронова. "Задержали сотрудники, которые не представились, засунули в автозак, не говорят куда везут", – сообщил Соловьев.

На Пушкинской площади, возле здания, где располагается редакция газеты "Известия", митингующих избивали дубинками и применяли газ, сообщает корреспондент "Открытой России". По информации главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, это был перцовый газ. Как сообщает этот новостной портал, среди пострадавших на Тверской есть дети: один из полицейских случайно разбил дубинкой губу 12-летнему мальчику.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников традиционно заявил, что "сотрудники московской полиции действуют в строгом соответствии с законом". Мэр Москвы Сергей Собянин отказался комментировать несогласованную акцию против коррупции.

"Алексей Навальный решил устроить провокацию, позвав людей прийти на митинг на Тверскую улицу", – заявил в интервью телеканалу "Дождь" заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко. По его словам, лидер оппозиции опасается, что соберет меньше людей, чем организаторы митинга против реновации 14 мая. Ревенко утверждает, что Навальный "обманул людей и провоцировал нарушать закон".

Наина Ельцина, вдова первого президента России, также прокомментировала протестные акции 12 июня, которые прошли в десятках городов страны. По ее мнению, выражение протеста – это право граждан, гарантированное Конституцией.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
В России проходят акции против коррупции. Текстовая трансляция







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