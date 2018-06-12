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В мире

Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали "всеобъемлющее" соглашение

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Сингапур, 12 июня 2018 года
Сеул, Южная Корея. 12 июня 2018 года
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Сингапур, 12 июня 2018 года

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам саммита в Сингапуре обменялись рукопожатием и подписали соглашение, которое Трамп назвал "всеобъемлющим" и "историческим", однако подробности которого пока неизвестны.

Лидеры двух государств не ответили на вопросы присутствующих в зале журналистов по поводу того, была ли достигнута договоренность о денуклеаризации КНДР.

Трамп заявил, что журналисты "скоро" получат копии соглашения. На момент подписания не было разглашено ни одной детали. При этом президент США заявил, что переговоры были крайне успешными.

Американский президент также заявил, что в ходе общения у них с лидером КНДР образовалась "особая связь" и подчеркнул, что готов пригласить северокорейского диктатора в Вашингтон.

Ким Чен Ын поблагодарил Дональда Трампа за усилия по организации саммита, также выразил удовлетворение его итогами и подчеркнул, что стороны решили "оставить прошлое позади".

Исторический саммит состоялся утром во вторник, 12 июня, в Сингапуре, в отеле Capella на курортном острове Сентоса.

После того, как завершились переговоры в формате один на один, которые длились 40 минут, начался расширенный саммит руководства США и КНДР. В этих переговорах приняли участие госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли. В северокорейской делегации – заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо.



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Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где должен встретиться с Дональдом Трампом







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