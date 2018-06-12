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В мире

В Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:49 блог версия для печати фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Сингапур, 12 июня 2018 года

Утром во вторник, 12 июня, в Сингапуре, в отеле Capella на курортном острове Сентоса, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи перед камерами пожали друг другу руки.

"Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений", – заявил Трамп после рукопожатия, выразив надежду на исключительный успех переговоров.

"Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть", – сказал в свою очередь Ким.

Переговоры Трампа и Кима с глазу на глаз длились около 40 минут, хотя предполагалось, что они продлятся около двух часов, отмечает "Голос Америки".

По завершении встречи президент США оценил итоги переговоров как "очень и очень хорошие", позволяющие решить "большие проблемы и большие дилеммы". Он назвал "отличными" свои отношения с северокорейским лидером.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил о заинтересованности в тесном и долгосрочном сотрудничестве с Трампом. Однако на настоятельные вопросы об отказе КНДР от ядерного оружия он ответа не дал.

После того, как завершились переговоры в формате один на один, начался расширенный саммит руководства США и КНДР, в котором участвуют госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли. В северокорейской делегации – заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо, сообщает РИА Новости.

На саммите планируется обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам Трампа, цель этой встречи – "запустить процесс".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июня 2018 г.
Президент США и его делегация прибыли в Сингапур
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июня 2018 г.
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где должен встретиться с Дональдом Трампом







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