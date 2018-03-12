В Непале разбился пассажирский самолет: десятки погибших

В Международном аэропорте Катманду в Непале разбился пассажирский самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. В результате крушения погибли не менее 40 человек. Не менее 22 выжили.

Всего на борту авиалайнера находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет потерпел крушение во время захода на посадку. Местные СМИ сообщают, что авиалайнер рухнул на футбольное поле, которое находится к востоку от аэропорта.

После падения на борту авиалайнера возник пожар. На месте крушения работают пожарные наряды.

По неподтвержденным данным, речь идет о самолете Bombardier Dash 8 Q400. Воздушное судно находилось в эксплуатации 17 лет. Причиной аварии мог стать технический сбой.

Подробности инцидента выясняются.





