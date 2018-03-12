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Знаменитый британский комик Кен Додд умер через день после свадьбы, в возрасте 90 лет

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
Энни Джонс и Кен Додд в 2017-м
Кен Додд в 1959-м
Кен Додд в 2005-м
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 11 марта, в Ливерпуле в возрасте 90 лет умер знаменитый британский комический актер Кен Додд. Он ушел из жизни через день после свадьбы с Энни Джонс, вместе с которой прожил около 40 лет. В последние минуты жена была рядом с ним.

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Около двух месяцев назад Кен оказался в больнице с легочной инфекцией, в конце февраля, после шести недель госпитализации, его выписали из больницы. Вскоре после этого была сыграна свадьба.

Кеннет Артур Додд (Кен Додд) родился 8 ноября 1927 года в ливерпульском районе Кнотти Эш, в семье торговца углем. Сменив две школы, в 14-летнем возрасте он стал помогать отцу по работе. С детства Кен устраивал различные шоу, но как профессиональный комедийный актер он дебютировал только в 26 лет, в сентябре 1954 года. С конца 50-х Кен начал выступать на телевидении.

С 1960 года Додд становится популярным певцом. В 60-х он попал в Книгу рекордов Гиннесса как "самый долгий шутник в мире": в течение трех с половиной часов в театре "Ливерпуль" Кен выдал 1500 шуток.

С 1963 года Кен Додд снимался в сериале "Доктор Кто". Известен по роли в кинокартине "Алиса в стране чудес" (1999). В общей сложности, он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.

В 1982 году Кен Додд был удостоен Ордена Британской империи.

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