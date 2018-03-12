Крушение вертолета в Нью-Йорке, число жертв катастрофы возросло до пяти

В воскресенье, 11 марта, в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке упал частный прогулочный вертолет компании Liberty Helicopter Tours. В результате катастрофы, по уточненным данным, погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров были госпитализированы в критическом состоянии.

Сайт New York Daily News писал, что после того, как вертолет упал в воду, пилот смог выбраться самостоятельно, но пассажиры, пристегнутые ремнями безопасности, освободиться не смогли. Немедленно была начата спасательная операция. Однако никого из пассажиров в итоге спасти не удалось.

Падение вертолета в воду снимали на любительские камеры многие свидетели.

Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование. Пока опубликовано, что недалеко от острова Рузвельта затонул вертолет Eurocopter AS350, на котором туристы облетали Нью-Йорк с целью любительской фото- и видеосъемки. По предварительным данным, причиной падения стали технические проблемы с двигателем.