18+
12 марта 2018 г.
последняя новость: 12:37
Снова сделаем Супермена евреем
Квота на выезд
Террористическая арифметика
Стяжатели иллюзий
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:01 ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
11:08 В Непале разбился пассажирский самолет
10:55 Путин завершит предвыборную кампанию митингом в Крыму
10:37 Пхеньян пока не дал согласие на встречу лидеров КНДР и США
09:48 В Вене убит мужчина, напавший на охранника дома иранского посла
09:36 Юрий Лоза потребовал прекратить разводить в Подмосковье волкодавов
08:52 Крушение вертолета в Нью-Йорке, число жертв катастрофы возросло до пяти
08:01 Знаменитый британский комик Кен Додд умер через день после свадьбы, в возрасте 90 лет
07:19 Илон Маск планирует первый испытательный полет "марсианского" корабля в 2019 году
06:54 Нетаниягу в интервью Fox News о трех главных проблемах Израиля: "Иран, Иран и Иран"
Загрузка...
В мире

Крушение вертолета в Нью-Йорке, число жертв катастрофы возросло до пяти

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 08:54 блог версия для печати фото
На месте крушения в Нью-Йорке. 11 марта 2018 года
На месте крушения в Нью-Йорке. 11 марта 2018 года
На месте крушения в Нью-Йорке. 11 марта 2018 года

В воскресенье, 11 марта, в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке упал частный прогулочный вертолет компании Liberty Helicopter Tours. В результате катастрофы, по уточненным данным, погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров были госпитализированы в критическом состоянии.

Сайт New York Daily News писал, что после того, как вертолет упал в воду, пилот смог выбраться самостоятельно, но пассажиры, пристегнутые ремнями безопасности, освободиться не смогли. Немедленно была начата спасательная операция. Однако никого из пассажиров в итоге спасти не удалось.

Падение вертолета в воду снимали на любительские камеры многие свидетели.

Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование. Пока опубликовано, что недалеко от острова Рузвельта затонул вертолет Eurocopter AS350, на котором туристы облетали Нью-Йорк с целью любительской фото- и видеосъемки. По предварительным данным, причиной падения стали технические проблемы с двигателем.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2018 г.
В Нью-Йорке вертолет упал в воду, есть жертвы
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2016 г.
В штате Нью-Йорк разбился самолет, на борту которого находились четыре человека
// NEWSru.co.il // В мире // 5 октября 2011 г.
Крушение вертолета в Нью-Йорке: погибла женщина, отмечавшая 40-летие в воздухе
// NEWSru.co.il // В мире // 4 октября 2011 г.
В Нью-Йорке частный вертолет рухнул в реку
// NEWSru.co.il // В мире // 9 августа 2009 г.
Авиакатастрофа над Гудзоном: вертолет столкнулся с самолетом







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 12 марта 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018