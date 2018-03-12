Умер артист и режиссер Олег Табаков

В понедельник, 12 марта, стало известно о кончине народного артиста СССР Олега Табакова. Ему было 82 года.

Министерство культуры РФ объявило, что прощание с Табаковым пройдет 15 марта на исторической сцене МХТ, который по этой причине отменил спектакли на ближайшие три дня - согласно сообщению пресс-службы театра.

Место отпевания еще не определено, но среди возможных вариантов – Храм Христа Спасителя. Похоронить знаменитого актера планируют на Новодевичьем кладбище, сообщил в интервью РИА Новости замминистра культуры Алексей Журавский.

Федеральные телеканалы приняли решение поменять сетку вещания: в эфире будут показаны документальные фильмы о жизни и творчестве Табакова, а также кинокартины с его участием.

Олег Табаков. Краткая биография

(по материалам Википедии)

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей. После окончания школы в 1953-м поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Топоркова. Считался одним из лучших студентов. Учась на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кино в фильме "Тугой узел" режиссера Михаила Швейцера.

В 1957 году под крышей Школы-студии МХАТ Олег Ефремов создал Студию молодых актеров, преобразовавшуюся впоследствии в театр "Современник". Олег Табаков был самым молодым из шести основателей нового театра. Роль студента Миши в спектакле "Вечно живые" стала его первой работой в театре.

С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом "Современника". Его роли в спектаклях "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история" снискали огромный успех.

С 1965 года – член КПСС.

В 1970 году, после назначения О.Ефремова художественным руководителем МХАТ, Табаков принял решение стать директором театра и способствовал утверждению Г.Волчек на должность главного режиссера театра "Современник". Директорство Табакова продолжалось шесть лет.

С 1976 по 1983 год Олег Табаков оставался в "Современнике" на "разовых" ролях и в 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел во МХАТ. Первой его ролью на сцене Художественного театра стал Сальери в спектакле по пьесе П.Шеффера "Амадей".

В 1987 году при разделе театра на две труппы активно поддержал Олега Ефремова.

С 1973 года Олег Табаков занимался преподавательской деятельностью.

В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, где выпустил четыре актерских курса, руководил совместной аспирантской программой Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США).

В 1992 году основал Летнюю школу имени К.Станиславского в Бостоне (США).

С сентября 2010 года, с приходом первых студентов в открытый театральный колледж при "Табакерке", является художественным руководителем колледжа и преподавателем актерского мастерства, продолжая традиции актерской школы Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1977 году, с помощью начальника Бауманского РСУ Ю.Гольцмана, Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а. Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал "Табакерка".

В 1978 году состоялась премьера "подвала" – спектакль "С весной я вернусь к тебе" по пьесе А. Казанцева. Затем были "Две стрелы", "Прощай, Маугли!" (А. Смоляков в роли Маугли), "Белоснежка и семь гномов", "Страсти по Варваре". Студенты Табакова обучались мастерству, ежедневно участвуя в спектаклях. Вскоре "подвал" стал известен не только в Москве.

С 1980 по 1982 год выпускники Табакова, вынужденные разойтись по разным театрам, продолжали собираться в "Табакерке" по ночам, репетировать и даже выпускали премьеры. В те годы вышли "Записки сумасшедшего", "Жак-фаталист", "Случай в зоопарке".

В самое тяжелое для себя время, в период "запрета на профессию", Табаков продолжал работать, читая лекции студентам Хельсинкской театральной академии. Поставил с финнами дипломный спектакль "Две стрелы".

В 1982 году Табаков набирает новый актерский курс, который через несколько лет станет основой труппы нового театра.

1986 год – первый заместитель министра культуры подписал приказ о создании трех московских театров-студий, одним из которых был театр-студия под руководством Олега Табакова.

1 марта 1987 года – завершена реконструкция подвала на ул. Чаплыгина, 1а. Табаков ставит спектакли в подвале, играет сам и воспитывает актеров.

Начиная с 1976 года, с постановки "Ревизора" Н.Гоголя в театре города Шеффилда (Великобритания), Олег Табаков много и плодотворно работает за рубежом в качестве режиссера-постановщика и преподавателя. В театрах Венгрии, Финляндии, Германии, Дании, Австрии, США им поставлена русская, советская и зарубежная классика, всего более 40 спектаклей.

В 2000 году Олег Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А.Чехова и взял курс на полное обновление репертуара.

В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова.

Табаков – один из наиболее востребованных и известных артистов советского и российского кинематографа. Из-за своей большой нагрузки в возрасте 29 лет перенес первый инфаркт (1964 год). Всего он снялся примерно в 120 фильмах и телесериалах, среди них: "Война и мир", "Гори, гори, моя звезда", "Достояние республики", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Москва слезам не верит", "Полёты во сне и наяву", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли" и многие другие.

27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови возбудителями инфекции. 2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось – он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным. 12 марта 2018 года врачи констатировали его смерть.





