12 мая 2017 г.
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В мире

Жертвами крупнейшей кибератаки стали компании и учреждения в десятках стран

время публикации: 22:04 | последнее обновление: 23:07 блог версия для печати фото
Жертвами крупнейшей кибератаки стали компании и учреждения в десятках стран
Жертвами крупнейшей кибератаки стали компании и учреждения в десятках стран
Жертвами крупнейшей кибератаки стали компании и учреждения в десятках стран

В пятницу, 12 мая, неизвестные хакеры осуществили беспрецедентную атаку, жертвами которой стали компании и правительственные структуры десятков стран. Первые сообщения об этом были получены из Великобритании, где вирус-вымогатель попал в сеть Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Попав на компьютер, вирус начинает шифровать файлы и менять их расширения. На экране появляется сообщение, что доступ к системе будет возвращен только после уплаты выкупа.

Хакеры потребовали приблизительно 415 тысяч фунтов стерлингов в качестве платы за возвращение "в строй" атакованных ими сетей NHS. Жертвами атаки стали не менее шестнадцати учреждений британской службы здравоохранения. Сотни назначений и операций, попавших в разряд не сложных и не срочных, были отложены в больницах по всей стране.

В то же время, десятки больных, доставляемых в больницы машинами "скорой помощи", были отправлены в соседние клиники, чтобы "обеспечить безопасность пациентов". Национальная служба здравоохранения обратилась к гражданам с призывом проявить терпение и в ближайшие часы обращаться к врачам только в крайнем случае.

Еще в 21:00 по израильскому времени The Telegraph сообщал, что аналогичные атаки зафиксированы, по крайней мере, в семи странах. Однако уже через час стало понятно, что речь идет о сотнях стран на всех континентах, кроме Австралии.

Известно, что в Испании от нападения хакеров пострадал телекоммуникационный оператор Telefónica.

В России атака затронула Федеральную информационную систему регистрации (ФИСМ). Атаке подверглась сеть министерства внутренних дел России. Также хакеры атаковали компьютеры российского оператора связи "МегаФон". По оценке "Лаборатории Касперского", всего было проведено 45 тысяч попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть этих попыток пришлась на Россию.

В США в службе FedEx из соображений безопасности также были выключены все компьютеры с неактуальными обновлениями.



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// NEWSru.co.il // В мире // 12 мая 2017 г.
Хакеры атаковали Национальную службу здравоохранения Великобритании







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Пятница, 12 мая 2017 г.
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