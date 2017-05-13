Еврейское кладбище в Риме подверглось нападению вандалов

В ночь на пятницу, 12 мая, на еврейском участке римского кладбища Верано были осквернены не менее 70 надгробий. Неизвестные вандалы разбили надгробные плиты, разрушили памятники и мраморные шестиконечные звезды на могилах, сообщает Roma Today.

Администрация кладбища немедленно обратилась в полицию, предоставив следствию записи камер видеонаблюдения, работающих двадцать четыре часа в сутки. В настоящее время полиция не сообщает о том, есть ли у нее подозреваемые по этому делу.

Поскольку вместе с еврейскими памятниками было разрушено и несколько католических надгробий, полиция сомневается в том, что речь идет о нападении антисемитского характера.