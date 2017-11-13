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В мире

В Индии перевернулась лодка: множество жертв

время публикации: 12 ноября 2017 г., 18:01 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 18:01 блог версия для печати фото
В Индии перевернулась лодка: множество жертв

На реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии перевернулась переполненная туристическая лодка. Установлена смерть 13 пассажиров, еще примерно десять пассажиров считаются пропавшими, существуют опасения за их жизнь, сообщает The Indian Express.

В лодке, которая рассчитана на 20 пассажиров, находились не менее 40 человек.

Пока спасателям удалось вытащить из воды 15 выживших.

Инцидент произошел на реке рядом с населенным пунктом Виджаявада.

По предварительным данным, судно перевернулось, попав в водоворот.

На месте инцидента проводится спасательная операция.

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