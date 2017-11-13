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В мире

В марше за "белую Европу" в Варшаве приняли участие 60 тысяч человек

время публикации: 12 ноября 2017 г., 17:52 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 17:52 блог версия для печати фото
В марше за "белую Европу" в Варшаве приняли участие 60 тысяч человек

Около 60 тысяч человек приняли участие в марше националистов, организованном ультраправыми группировками в честь Дня независимости Польши.

Участники марша жгли дымовые шашки и несли баннеры, призывающие изгнать из Европы беженцев, а также плакаты с надписями "Чистая Польша, белая Польша", "Бог, честь, родина", "Слава героям".

Некоторые радикально-правые польские организации считают себя наследниками "Фаланги" - ультраправой организации 30-х годов.

Большинство участников марша были молодыми мужчинами, однако на марше были также семьи и пожилые люди.

Лидеры марша призывали к борьбе с либерализмом и защите христианских ценностей.

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