В марше за "белую Европу" в Варшаве приняли участие 60 тысяч человек

Около 60 тысяч человек приняли участие в марше националистов, организованном ультраправыми группировками в честь Дня независимости Польши.

Участники марша жгли дымовые шашки и несли баннеры, призывающие изгнать из Европы беженцев, а также плакаты с надписями "Чистая Польша, белая Польша", "Бог, честь, родина", "Слава героям".

Некоторые радикально-правые польские организации считают себя наследниками "Фаланги" - ультраправой организации 30-х годов.

Большинство участников марша были молодыми мужчинами, однако на марше были также семьи и пожилые люди.

Лидеры марша призывали к борьбе с либерализмом и защите христианских ценностей.